Зачепила вантажівка: у Черкаській області жахливо загинув водій евакуатора

Чоловік помер на місці трагедії.

На 547 кілометрі автодороги “Стрий – Ізварине”, в Уманському районі, сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що 40-річний житель села Старі Бабани, перебуваючи на правому узбіччі дороги, вантажив легковий автомобіль на платформу евакуатора.

Саме тоді дорогою проїжджала вантажівка DAF з напівпричепом і зачепила чоловіка. 40-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці ДТП.

Встановлюються всі обставини автопригоди. Слідство триває.

П`яний водій вчинив ДТП на очах у копів, які його переслідували | Новини Сум

Нагадаємо, поблизу Житомира сталася ДТП за участю п’яти автомобілів. Через аварію рух транспорту перекрили.

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