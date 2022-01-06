Зачепила вантажівка: у Черкаській області жахливо загинув водій евакуатора

Чоловік помер на місці трагедії.
На 547 кілометрі автодороги “Стрий – Ізварине”, в Уманському районі, сталася смертельна ДТП.
Про це повідомили у поліції Черкаської області.
Попередньо правоохоронці з'ясували, що 40-річний житель села Старі Бабани, перебуваючи на правому узбіччі дороги, вантажив легковий автомобіль на платформу евакуатора.
Саме тоді дорогою проїжджала вантажівка DAF з напівпричепом і зачепила чоловіка. 40-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці ДТП.
Встановлюються всі обставини автопригоди. Слідство триває.
Нагадаємо, поблизу Житомира сталася ДТП за участю п’яти автомобілів. Через аварію рух транспорту перекрили.
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