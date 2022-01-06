Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Зачепила вантажівка: у Черкаській області жахливо загинув водій евакуатора

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зачепила вантажівка: у Черкаській області жахливо загинув водій евакуатора

ГУ Національної поліції в Черкаській області

Чоловік помер на місці трагедії. 

На 547 кілометрі автодороги “Стрий – Ізварине”, в Уманському районі, сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що 40-річний житель села Старі Бабани, перебуваючи на правому узбіччі дороги, вантажив легковий автомобіль на платформу евакуатора. 

Саме тоді дорогою проїжджала вантажівка DAF з напівпричепом і зачепила чоловіка. 40-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці ДТП. 

Встановлюються всі обставини автопригоди. Слідство триває.

П`яний водій вчинив ДТП на очах у копів, які його переслідували | Новини Сум

П`яний водій вчинив ДТП на очах у копів, які його переслідували | Новини Сум

Нагадаємо, поблизу Житомира сталася ДТП за участю п’яти автомобілів. Через аварію рух транспорту перекрили.

Читайте також:

Наступна публікація