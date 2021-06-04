Зачепився за мотузки для білизни: у Вінницькій області 3-річний хлопчик випав з балкону п’ятого поверху

Малюку вдалось вижити після падіння з висоти.

У четвер, 3 червня, в одному з населених пунктів Вінницького району Вінницької області з балкону п’ятого поверху випав 3-річний хлопчик. Дитину госпіталізувала швидка.

Про це повідомляє місцеве видання Vinbazar.

"Нещасний випадок стався близько шостої години вечора. На щастя, загрози життю дитини немає. Наразі хлопчик з забоями знаходиться під наглядом лікарів", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що 3-річний хлопчик був вдома зі старшим братом. Малюк вийшов на балкон, відчинив вікно та, не втримавшись, випав. Дитина впала на мотузки для білизни, закріплені на нижньому поверсі.

Нагадаємо, у Львові 5-річна дівчинка висунулась з вікна 7 поверху, дитину від трагедії врятували перехожа і патрульні.

Новини України: у Львові рятують 10-річну дівчинку, яка випала з вікна третього поверху

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання