Зачепився за мотузки для білизни: у Вінницькій області 3-річний хлопчик випав з балкону п’ятого поверху

Малюку вдалось вижити після падіння з висоти.
У четвер, 3 червня, в одному з населених пунктів Вінницького району Вінницької області з балкону п’ятого поверху випав 3-річний хлопчик. Дитину госпіталізувала швидка.
Про це повідомляє місцеве видання Vinbazar.
"Нещасний випадок стався близько шостої години вечора. На щастя, загрози життю дитини немає. Наразі хлопчик з забоями знаходиться під наглядом лікарів", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що 3-річний хлопчик був вдома зі старшим братом. Малюк вийшов на балкон, відчинив вікно та, не втримавшись, випав. Дитина впала на мотузки для білизни, закріплені на нижньому поверсі.
Нагадаємо, у Львові 5-річна дівчинка висунулась з вікна 7 поверху, дитину від трагедії врятували перехожа і патрульні.