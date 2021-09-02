Зачинила у квартирі і пішла пиячити: під Дніпром через загибель дітей у пожежі судитимуть жінку

Зачинила у квартирі і пішла пиячити: під Дніпром через загибель дітей у пожежі судитимуть жінку

Жінці вручили підозру і незабаром на неї очікуватиме суд.

У Києві заарештували жительку Марганця Дніпропетровської області, яка переховувалася від слідства після загибелі у пожежі її двох дітей. Жінку помістили у СІЗО, де вона очікує на початок судового процесу.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

Подія сталася 28 листопада 2020 року в місті Марганець. Жінка залишила двох дітей 4 та 1 року самих у квартирі, увімкнула електрообігрівач, зачинила двері на ключ і пішла пиячити до знайомих. Під час її відсутності у квартирі сталося закорочення проводки і виникла пожежа. В результаті діти загинули.

Слідчі вручили жінці підозру за ст. 166 ККУ (злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків з догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки). Після цього 38-річна жінка стала переховуватись від слідства.

"З’ясувалося, жінка і раніше перебувала на обліку поліції, притягувалась до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків та була позбавлена батьківських прав щодо старших дітей. Поліцейські розшукали жінку у Києві та затримали її", - йдеться в повідомленні поліції.

Обвинувачувану взяли під варту в залі суду без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Миколаївській області жінка винесла з пожежі трьох сусідських малолітніх дітей.

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