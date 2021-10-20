Зачинив вдома 15-річну дівчину і розбещував її: у Вінницькій області засудили 58-річного розпусника

Зачинив вдома 15-річну дівчину і розбещував її: у Вінницькій області засудили 58-річного розпусника

Чоловік силоміць завів неповнолітню до свого будинку, де вчиняв розпусні дії.

58-річний житель Гайсинського району Вінницької області проведе за ґратами 4 роки за незаконне позбавлення волі 15-річної дівчини і вчинення розпусних дій щодо неї.

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

В травні 2018 року п'яний обвинувачений завів до свого будинку 15-річну односельчанку проти її волі та зачинив її там. Далі чоловік, знаючи, що дівчина є неповнолітньою, вчинив із нею розпусні дії.

Крім того, як встановила судово-психіатрична експертиза, потерпіла мала порушення інтелектуального розвитку.

Під час судового розгляду чоловік своєї вини не визнавав. Утім, за результатами наданих прокурором доказів Бершадський районний суд визнав обвинуваченого винним та засудив до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік у школі розбещував восьмирічну школярку.

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