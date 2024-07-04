Зачинився у квартирі і вимкнув телефон: ким виявився чоловік, який облаяв ветеринара на протезах в Одесі

Чоловік вилаяв лікаря-ветеринара, який втратив на війні обидві ноги. Відео з цим інцидентом облетіло Мережу і обурило українців.

Що трапилося у ветлікарні, чому чоловік так повівся, ким він виявився і що сказав після скандалу – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Інцидент у ветклініці

Це той випадок, коли прийом у лікаря закінчився, так і не розпочавшись. Деталі цього скандалу вражають. 3 липня до ветеринарної клініки в Одесі на прийом до лікаря на протезах завітав чоловік із собакою. Відвідувач хотів, щоб спеціаліст підвівся зі стільця та підійшов ближче до тварини. Коли ж той не зміг цього зробити, клієнт облаяв лікаря та пішов геть.

Лікар-ветеринар, якого обматюкав власник собаки – ветеран ЗСУ Олексій Притула з позивним "Олекса". Чоловік на своїй сторінці у соціальних мережах також поділився роликом і прокоментував ситуацію кореспонденту ТСН Сергію Осадчуку.

"Я хочу в першу чергу звернути увагу суспільства, ще раз, бо дуже до**ра таких випадків відбувається навкруги постійно. Я насправді хочу, щоб ця людина понесла якесь покарання, звісно, виключно в правовому полі + я не хочу, щоб це пройшло, як хвилинна сенсація в інтернеті"

Свою ветеринарну практику одесит Олексій Притула розпочав у 2011-му. А коли почалася війна – пішов служити. Посада – старший стрілець. Олекса втратив на війні обидві ноги. У коментарі Сніданку з 1+1 ветеран ЗСУ розповів, що не ображається на кривдника, проте зневажає його.

"Це абсолютно неадекватна поведінка абсолютно відірваного від реальності чоловіка, на мій погляд. Образа? Ні. Зневага – це єдине почуття, яке я відчував. Мені важко зрозуміти, що саме стало тригером для цієї людини. Можливо, він вирішив, що я неналежним чином надаю послуги. Я не знаю, чесно."

Дописувачі обурилися таким ставленням до захисника. А громадські активісти навіть оголосили грошову нагороду за встановлення особи грубіяна. Ним виявився Вадим Шевеленко – керівник компанії, що фігурує у кримінальній справі про розкрадання бюджетних коштів. Після інциденту чоловік зачинився у своїй квартирі та вимкнув телефон.

"Вадим, ми вже біля твого балкона, ось він тут. + виходь, привітаємось, поспілкуємось, проведемо виховну бесіду і завершимо цю ситуацію, щоб ти зрозумів, що не можна ображати наших ветеранів"

Що сказав кривдник та як відреагував лікар

Згодом на сторінці самого Олексія з’явилося відео, на якому видно, як кривдник просить вибачення у ветерана. Утім, лікар реагує різко.

"Олексій, я не бачив…….Як мені вибачитись? Ніяк"

Олексій, вислухавши всі пояснення, відповів, що не пробачає кривднику і робить несподівану заяву. Про це йдеться і у його пості в Instagram під попереднім відео.

"Небайдужі громадяни" знайшли цю людину. "Небайдужі громадяни" частково нагадували, на мій суб'єктивний погляд, особисту охорону цієї особи. Можу помилятись. Особа, начебто, виявила щире бажання вибачитись. Частину цього "вибачення" ви можете побачити на відео. Перепрошую за емоційність та обсценну лексику. Все ж таки третій рік триває ПОВНОМАСШТАБНЕ вторгнення. Важко тримати себе в руках. Незважаючи на те, що наприкінці відео я кажу, що не вибачу цю людину – я готовий переглянути свою думку. Якщо ця людина, у своєму новому волонтерському амплуа, виявить бажання перерахувати значні суми (які саме - обговоримо особисто) на потреби двох підрозділів, а саме бригади Азов та Третьої штурмової бригади, вибачення будуть прийняті і вважатимуться щирими. Ну а якщо ні, то й ні".

А юристи кажуть, що такий інцидент можна кваліфікувати як адміністративне дрібне хуліганство за нецензурну лайку в громадському місці.

"Цей відвідувач не просто один раз вилаявся на лікаря, а він ще продовжив. І вже відкриваючи двері, демонстративно продовжив лайку. За це передбачено штраф, звісно. Лікар має змогу подати цивільний позов щодо відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок приниження його честі та гідності та ділової репутації"

Одеське районне управління поліції №1 повідомило, що загрожує порушнику.

"Відвідувача ветеринарної клініки обурило, що лікар, оглядаючи його собаку, не міг підвестися зі стільця і підійти до тварини ближче. Розлючений клієнт нецензурно висловився у бік ветеринара та покинув його кабінет".

Уточнюється, що про інцидент правоохоронці дізнались під час моніторингу соціальних мереж та зареєстрували відомості за даним фактом.

Поліцейські встановили, що подія відбулась в одній з ветеринарних клінік у Київському районі Одеси. Правоохоронці приїхали за вказаною адресою, де 43-річний потерпілий звернувся із заявою щодо притягнення до відповідальності відвідувача клініки.

"Вжитими заходами правоохоронці встановили правопорушника та місце його проживання. Ним виявився 38-річний містянин"++ На тлі інциденту поліцейські склали відносно нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Дрібне хуліганство".

Згідно з цією статтею КУпАП, дрібне хуліганство – нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. Воно тягне за собою: або накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців - з відрахуванням 20 процентів заробітку, або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб. Варто зазначити, що згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, "якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень". Отже, якщо йтиметься про штраф, правопорушникові доведеться заплатити від 51 до 119 гривень.

А згодом спливла цікава інформація про кривдника. Виявилося, що не звичайний 38-річний містянин. Його ім'я – Вадим Шевеленко. Він був позаштатним радником віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Однак після скандалу на цій посаді він більше не працює. Про це Суспільному повідомили в Офісі Стефанішиної.

"Офіс Віцепрем’єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб".

Нагадаємо, в Одесі у ветеринарній клініці спалахнув скандал. Туди прийшов чоловік з пуделем, побачив військового на протезах та облаяв його матюками.

Доматюкався! Кривдником ветеринара на протезах зацікавилась поліція

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