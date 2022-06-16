Яскраві меми про приїзд Шольца, Макрона і Драґі до Києва: "Зачиняй вікно, закарпатська ТРО роздасть повістки":

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва.
Це перший візит політиків до України від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Приїхали Драґі, Шольц і Макрон задля того, аби зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та ще раз підтвердити підтримку України.
Та самі українці з гумором відреагували на візит світових лідерів до України та вигадали чимало мемів.
Редакція сайту ТСН.ua зібрала реакцію соцмереж і найяскравіші фотожаби.
Не обійшлося без згадки про кума Путіна Віктора Медведчука. Його затриманого депутата зробили четвертим пасажиром у потягу.
Також у Мережі згадали про голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Також українці поміркували над тим, про що ж розмовляли між собою Драґі, Шольц і Макрон під час поїздки.
Думки зійшлися на тому, що політики бояться закарпатської тероборони.
На одному з мемів Драґі, Шольц і Макрон, коли їхали в потягу, сиділи у кисневих масок та вдихали російський газ.
Також українці міркували, які запитання Макрону ставитимуть журналісти.
@greenkinng ой,чую так і буде#zelenskiy #ze #vladimirzelenskiy #zelenskiy_official #ukraine #украина #зеленский #владимирзеленский #fun #on #макрон #эмануэльмакрон #президент #франция #хочуврекомендації #україна #макронский #macron #emmanuelmacron #france #ukraine ♬ оригинальный звук -
Не обійшлося й без жартів про телефонні дзвінки Макрона. На одному з мемів він запитує у Зеленського, де можна купити SIM-картку.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва. Президент Зеленський розповів, про що з ними говорив.
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