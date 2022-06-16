Яскраві меми про приїзд Шольца, Макрона і Драґі до Києва: "Зачиняй вікно, закарпатська ТРО роздасть повістки":

Яскраві меми про приїзд Шольца, Макрона і Драґі до Києва: "Зачиняй вікно, закарпатська ТРО роздасть повістки":

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва.

Це перший візит політиків до України від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Приїхали Драґі, Шольц і Макрон задля того, аби зустрітися із президентом Володимиром Зеленським та ще раз підтвердити підтримку України.

Та самі українці з гумором відреагували на візит світових лідерів до України та вигадали чимало мемів.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала реакцію соцмереж і найяскравіші фотожаби.

Фото із соцмереж

Не обійшлося без згадки про кума Путіна Віктора Медведчука. Його затриманого депутата зробили четвертим пасажиром у потягу.

Фото із соцмереж

Також у Мережі згадали про голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Фото із соцмереж

Також українці поміркували над тим, про що ж розмовляли між собою Драґі, Шольц і Макрон під час поїздки.

Фото із соцмереж

Думки зійшлися на тому, що політики бояться закарпатської тероборони.

Фото: Евгений Спирин/Facebook

На одному з мемів Драґі, Шольц і Макрон, коли їхали в потягу, сиділи у кисневих масок та вдихали російський газ.

Фото із соцмереж

Також українці міркували, які запитання Макрону ставитимуть журналісти.

Не обійшлося й без жартів про телефонні дзвінки Макрона. На одному з мемів він запитує у Зеленського, де можна купити SIM-картку.

Фото із соцмереж

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вранці 16 червня прибули до Києва. Президент Зеленський розповів, про що з ними говорив.

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