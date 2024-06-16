"Зачіплятимуть світло-сірі зони": в YASNO попередили про відключення світла 17 червня

Графіки завтра діятимуть з 8:00 до 24:00.

В Україні 17 червня по всій території нашої держави будуть діяти графіки відключення світла.

Про це повідомив керівник YASNO Сергій Коваленко.

“Графіки завтра діятимуть з 8:00 до 24:00. З 11:00 до 22:00, найбільш імовірно, зачіплятимуть і світло-сірі зони. Зарядіть гаджети, не сідайте в ліфти перед слотами потенційних відключень”, - наголосив Коваленко.

Нагадаємо, що починаючи від наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде відчутно складнішою, ніж протягом цього тижня.

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