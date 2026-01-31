Зачинили у підвалі та кидали сміття: у Кам’янці-Подільському обмежили тепло через цькування комунальника

Генератор / © Поліція Київської області

У місті Кам’янець-Подільський на Хмельниччині обмежили час роботи генератора в місцевому теплопункті через образи та погрози в бік комунальника.

Про це повідомляє Кам’янець-Подільська міська рада.

Як пояснили в міськраді, через відключення світла в багатоповерхівці на вул. Героїв ЗСУ, 6 зупиняється робота індивідуального теплового пункту. Тому в період відключень живлення ІТП забезпечує генератор, який вдень і вночі запускає відповідальний працівник КП «Міськтепловоденергія».

«За мирний сон у теплій квартирі деякі мешканці „віддячують“ йому регулярними образами і погрозами. З балконів, на голову нашого працівника, почало летіти сміття і всілякий непотріб. Ну а фінальною „крапкою“ став випадок, коли хтось із мешканців будинку… замкнув нашого працівника в теплопункті. Людині, яка просто виконувала свою роботу, закрили ззовні на ключ і залишили ночувати в підвалі», — йдеться в повідомленні.

Зрештою в міськраді ухвалити рішення: відтепер генератор для живлення ІТП в будинку працюватиме лише в період з 7:00 до 22:00.

