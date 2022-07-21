"Зацініть роботу ЗСУ": у Херсоні окупанти вже добу не можуть гнати важку техніку через Антонівський міст

В Херсоні після роботи ЗСУ окупанти не можуть на повну потужність використовувати Антонівський міст через Дніпро.

З моменту обстрілів загарбники призупинили перекидання техніки через переправу.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Фактично добу окупанти не можуть перекидати тяжке озброєння і свої боєприпаси через Антонівський міст. Більше того, для анонсованого ремонту немає спеціалістів. Всі місцеві професіонали виїхали. Будуть шукати когось в Криму. Це час. І знову ж оцініть ювелірну роботу ЗСУ — легкові автівки можуть проїхати по мосту, озброєння і техніка росіян — ні", - сказав Хлань.

Нагадаємо, Антонівський міст зазнав ракетного обстрілу з HIMARS уже не один раз.

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