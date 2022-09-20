Стримати фронт і накопичити резерви: експерт розповів, навіщо Росія планує псевдореферендуми

Псевдореферендуми допоможуть росіянам провести часткову мобілізацію та накопичити резерви за зиму.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України і виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Він виділив кілька основних пунктів щодо того, для чого Росія похапцем спланувала "референдуми".

Партія війни де-факто перемогла в РФ. Вони переграли Путіна, який довго не хотів ухвалювати рішення. Власне, він вперше перестав бути альфа-самцем. До чого це призведе - сказати важко.

В РФ чітко зрозуміли, що Європа не піддасться на енергетичний шантаж і жодного економічного козиря для примушування до переговорів в Росії немає.

До середини наступного тижня будуть проведені референдуми на окупованих територіях, і РФ лякатиме всіх ядерною війною, якщо будуть тривати бойові дії на окупованих територіях. Ніякої ядерної бомби вони, звичайно, не застосують, але будуть вимагати переговорів.

В Росії проведуть часткову мобілізацію. На першому етапі до 50 тисяч (більше - можуть бути бунти і, головне, немає навіть зимового одягу). Завдання мобілізації: будь-якою ціною стримати фронт протягом зими і накопичувати резерви (додаткові 100-150 тисяч резервістів). Хоча це все гладко на папері. Життя внесе свої корективи.

Візит Патрушева до Китаю, судячи з усього, був присвячений саме анексії територій - потрібно було зрозуміти позицію Китаю. Поки ми не розуміємо, чи даватимуть китайці зброю. Сподіваюся, що на першому етапі - ні.

Чи повірять США та ЄС в шантаж Росії - поки сказати складно. Це одне з найважливіших запитань для нас.

В Росії зараз почнеться етап ще більшого закручування гайок. Поки слабо віриться в бунти. Наразі, єдиним пасіонарним прошарком, готовим до боротьби з владою, є ультранаціоналісти. Ліберали налякані. Ті, хто сумнівається, навряд чи почнуть якісь виступи.

Нагадаємо, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ російські окупанти та колаборанти намагаються якнайшвидше підготуватися до так званого "референдуму" про приєднання захоплених територій до складу Росії.

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