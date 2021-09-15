Задихнувся під час приймання їжі: у Дніпрі чоловік вдавився шматком м'яса і помер

Задихнувся під час приймання їжі: у Дніпрі чоловік вдавився шматком м'яса і помер

Медики намагалися реанімувати громадянина, але це не допомогло.

У Дніпрі чоловік на кухні власного будинку подавився шматочком м'яса і помер. Медики, які приїхали на місце, лише констатували смерть громадянина.

Про це пише видання "Інформатор".

Як стало відомо, подія трапилася в одній з квартир, що розташована на Донецькому шосе. Дружина загиблого почула, як на кухні впало щось громіздке. Коли зайшла в приміщення, побачила на підлозі чоловіка.

Згодом на місці медики намагалися реанімувати громадянина, проте ніякого результату це не дало. За попередньою інформацією, чоловік вдавився шматком м'яса.

Нагадаємо, що у Дніпрі 21-річному чоловікові стало зле за кермом, він на повному ходу перетнув дві суцільні смуги і врізався в дерево.

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