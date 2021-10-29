Задишка після коронавірусу: лікар Комаровський розповів, чи це норма і що робити

Задишка після коронавірусу: лікар Комаровський розповів, чи це норма і що робити

Лікар назвав фактори, що сприяють нормальній роботі легень.

Задишка після перенесеної коронавірусної хвороби не вважається нормою. Як довго вона може зберігатись - невідомо.

Про це заявив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні ми вже розуміємо, що під час коронавірусної інфекції є ураження легень, до того ж серйозне. І орган впродовж якогось (індивідуального для кожного перехворілого) часу відновлюватиметься. Ми тільки можемо вказувати на фактори, що сприяють нормальній роботі легень", - написав лікар.

За його словами, організм потребує часу для свого відновлення.

"Якщо це в принципі може відновитися, то для цього потрібен, по-перше, час, по-друге, правильні параметри повітря, і, по-третє, профілактика зневоднення, нормальний питний режим. Це ключові моменти, на які треба звертати увагу", - зазначив Комаровський.

Лікар додав, що на тривалість відновлення легень негативно можуть впливати активне і пасивне куріння, сухе повітря і пил у приміщенні та інші "респіраторні шкідливості".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які проблеми зі здоров'ям виникають після коронавірусу.

Новини України: які основні симптоми посткоронавірусу і чому вони виникають

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання