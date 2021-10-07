Задивилася на "круасани": у Львові жінка впала у відкритий люк (відео)

Задивилася на "круасани": у Львові жінка впала у відкритий люк (відео)

В результаті падіння жінка отримала травму ноги.

У Львові жінка задивилася на магазин і впала у відкритий люк. Місцева мешканка отримала травму ноги.

Про це пише видання "Високий замок".

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Як з'ясувалося, інцидент стався на перехресті вулиць Шевченка та Ярослава Мудрого. Жінка виходила з роботи і за звичкою подивилася на вхідні двері, мовляв, закрила вона їх. Задивившись, громадянка впала відкритий люк.

У момент того, що сталося в ньому проводилися ремонтні роботи. Поруч з люком лежала кришка, а біля неї — конус.

“Я вийшла з “круасанів”. Не побачила, що люк був відкритий, і провалилася. Як я зорієнтувалася вхопитися руками за тротуар, сама не знаю. Униз не полетіла, бо всередині був працівник. Я, по суті, ногами впала на нього. Я була у такому шоку, що не вимовила ні слова”, — розповіла постраждала Софія.

В результаті події жінка отримала травму ноги. Однак за медичною допомогою звертатися не стала, а обробила рану самостійно.

Нагадаємо, що у центрі Львова жінка випадково впала в яму та благала про допомогу.

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