Укрaїнa
1263
1 хв

"Задовбуємось страшно": українка купила хату за 5 тисяч доларів і чесно розповіла про переїзд в село

Попри виснажливий ремонт у будинку за 5 тисяч доларів, жінка зізнається, що саме серед сільського спокою вперше віднайшла справжню свободу та сенс життя.

Світлана Несчетна
Хата у селі / © скриншот з відео

Жінка разом із родиною кардинально змінила життя, переїхавши до села в стару хату. Попри втому й труднощі, каже — вперше відчула справжню свободу і сенс у повсякденні.

Дівчина на ім’я Владислава, яка веде Instagram-сторінку під ніком @vldslv.n, поділилася відео про свій досвід переїзду. За її словами, будинок обійшовся у 5 тисяч доларів, а разом із ним вони отримали чимало «бонусів»: сад, город, літню кухню, а також окремі будівлі для курей і коней.

Найбільшим плюсом стало те, що в хаті вже були базові зручності — газ, вода, електрика і навіть невеликий септик. Це значно полегшило старт життя на новому місці.

Втім, без труднощів не обійшлося. Владислава зізнається, що ремонт просувається повільно, а фізична робота часто виснажує. «Задовбуємось страшно і думаємо — а нащо ми в це все влізли», — ділиться вона у відео.

Попри це, емоції переважають позитивні. За словами українки, саме тут вона вперше відчула справжню свободу, а життя ніби набуло глибшого сенсу.

Раніше ми писали про те, як пара купила на Івано-Франківщині старий будинок біля лісу за $15 тисяч і почала нове життя.

