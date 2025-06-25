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ТСН у соціальних мережах

Задовольнити Трампа: чотири головні проблеми саміту НАТО в Гаазі, які вплинуть на Україну

Трамп вже на саміті НАТО в Гаазі, що від нього очікує Україна. / © ТСН.ua

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Задовольнити Трампа: чотири головні проблеми саміту НАТО в Гаазі, які вплинуть на Україну

У середу, 25 червня, другий і головний день саміту НАТО в Гаазі, який почнеться з коротких ремарок Дональда Трампа і генсека Альянсу Марка Рютте.

Автор публікації
Фото автора: Христина Зеленюк Христина Зеленюк

І продовжиться засіданням Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів, яке триватиме 2,5 години. Після цього буде підсумкова пресконференція Марка Рютте, та його окремі заяви для преси з Володимиром Зеленським. На цьому саміт НАТО в Гаазі завершиться. ЗМІ вже охрестили його найкоротшим і водночас найдорожчим в історії Альянсу. Його організація обійшлася у 183,4 млн євро, або трохи більше 1 млн євро за хвилину. І все через Трампа.

Трохи більше тижня тому він достроково залишив саміт G7 у Канаді. І сталося це, судячи з витоків у пресу, не лише через початок операції Ізраїлю зі знищення ядерних об’єктів Ірану, до якої потім доєдналися і США. Просто Трамп не любить довгі міжнародні зібрання, де головну сцену треба ділити з багатьма іншими світовими лідерами. Тому союзники скоротили саміт НАТО в Гаазі в часі до мінімуму, щоб Трамп просто не втік посередині важливої зустрічі, як і його підсумкову декларацію до однієї сторінки.

Союзники чекають від Трампа в Гаазі підтвердження відданості США статті 5 НАТО про колективну оборону. Особливо в світлі заяв європейських розвідок і генсека Альянсу Марка Рютте про те, що Росія буде готова напасти вже за 3-5 років. Проте, прямуючи на саміт на борту Air Force One, президент США сказав: «Існує багато визначень статті 5. Ви ж знаєте це, чи не так?». Україна очікує від Трампа зустрічі з Зеленським на полях саміту, що президент США вже підтвердив, та згоди продавати нам зброю. Саме з цим український президент приїздив на саміт G7 до Канади трохи більше тижня тому, де так і не зустрівся з Трампом.

Крім цього, союзники обговорюватимуть й інші проблемні питання, які напряму стосуються України. Про них детально читайте в матеріалі ТСН.ua.

Оборонні витрати: нова ціль — 5% ВВП

У вівторок, 24 червня, відкриваючи NATO Public Forum (дискусійний дводенний захід, що проводиться на полях саміту НАТО в Гаазі — Ред.), прем’єр Нідерландів Дік Скоф заявив: «Цей саміт не лише про гроші». Частина правди в цьому є, бо цей саміт і про гроші, і про Трампа. Дорогою до Гааги він запостив у своїй соцмережі Truth Social скрін переписки з Марком Рютте, де генсек Альянсу хвалить президента США за «рішучі дії в Ірані — те, чого ніхто інший не наважився зробити», та згадує про успіх Трампа на саміті НАТО в Гаазі.

«Ви досягаєте чергового великого успіху в Гаазі. Це було нелегко, але ми підписали їх усіх на 5%. Дональде, ти привів нас до справді важливого моменту для Америки, Європи та світу. Ти досягнеш того, чого не зміг зробити жоден американський президент за десятиліття», — також йдеться в повідомленні Марка Рютте.

В іншому дописі на Truth Social Трамп зазначив, що «прямує до НАТО, де, в гіршому випадку, буде набагато спокійніше, ніж те, через що довелося пройти з Ізраїлем та Іраном». Багато експертів та ЗМІ жартували, що Трамп міг би й довше затриматися в Гаазі, якби отримав похвалу не лише від генсека Рютте за удари США по ядерних об’єктах Ірану, які у Вашингтоні вже охрестили «знищенням іранської ядерної програми». Проте, американські медіа, зокрема й телеканал CNN (за що Трамп назвав їх «сміттям» і «безхребетними невдахами»), посилаючись на первинну оцінку американської розвідки, зазначають, що удари США не знищили основних компонентів ядерної програми Тегерана, лише загальмувавши її на кілька місяців.

Разом із цим, і «перемога» Трампа щодо згоди союзників по НАТО витрачати мінімум 5% ВВП на оборону має свої нюанси.

По-перше, ТСН.ua вже писав, як Трамп пов’язував допомогу США у відбитті зовнішньої загрози лише тим країнам, які досягнуть цільового показника витрат на оборону. Проте, прямуючи до Гааги з «перемогою» щодо згоди союзників збільшити оборонні витрати до 5% ВВП, на борту Air Force One президент США прямо не підтвердив відданість статті 5 НАТО, наголосивши, що «відданий справі порятунку життів та безпеці».

«Я дам вам точне визначення, коли туди (на саміт НАТО в Гаазі — Ред.) потраплю. Я просто не хочу робити це на задньому сидінні літака», — додав Трамп.

По-друге, схоже, що як мінімум дві країни, за рішенням саміту Альянсу в Гаазі, отримають «індульгенцію» від обов’язкового збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. Це Іспанія та, власне, самі США. І це при тому, що, за даними НАТО, дев’ять країн-членів Альянсу — Іспанія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Канада, Португалія, Італія, Чорногорія та Хорватія — не досягли навіть цільового показника у 2% ВВП, про що союзники домовлялися ще на Уельському саміті НАТО у 2014 році.

Вихід США з Європи: що з допомогою Україні

Крім підтвердження відданості США статті 5 НАТО про колективну оборону, союзники також очікують від Трампа заяви, що Росія, разом із Китаєм, є найбільшою загрозою безпеці Північноатлантичного альянсу. Проте, навряд чи чинна американська адміністрація, яка взяла курс на порозуміння з Кремлем, піде на це навіть не словах, не кажучи вже про офіційну згадку в підсумковій декларації саміту НАТО в Гаазі. Саме тому цьогорічне фінальне комюніке буде, напевно, найкоротшим за всю історію самітів Альянсу. І знову все через Трампа.

Й це попри те, що всі посадовці й генерали Альянсу попереджають про неминучість наближення війни. Виступаючи на NATO Public Forum, очільник Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив: «Мусимо визнати, що війна у нас на порозі». А генсек Альянсу Марк Рютте останнім часом постійно нагадує, що після призупинення війни Росії проти України, до нової військової агресії Москва буде готова через 3-5 років.

Проте, замість того, щоб точно гарантувати свою відданість статті 5 НАТО, адміністрація Трампа, за словами старшої наукової співробітниці Європейської програми Chatham House Арміди ван Рій, дедалі більше комунікує неминучість виводу американських військових з Європи. Мова йде про близько 20 тис. солдатів. Все це створює неабияку невизначеність у лавах країн-членів НАТО. Зокрема тих, що межують з Росією, і вже кратно збільшили свої оборонні витрати. Адже, за словами колишнього очільника військового комітету НАТО Роба Бауера, Альянс може і не відповісти, наприклад, на напад Росії на Естонію, бо 5 стаття не означає автоматичну військову допомогу.

Напередодні початку саміту НАТО в Гаазі, видання Bloomberg підрахувало, що війна Росії з НАТО обійдеться світу в $1,5 трлн, що майже дорівнює наслідкам повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Посадовці та генерали Альянсу підтверджують, що мали би більше й швидше переймати досвід Сил оборони України, як і допомагати Києву у відбитті російської навали. Й частково це може вирішитися, якщо, як про це раніше повідомляли європейські ЗМІ, союзники на саміті в Гаазі домовляться зараховувати допомогу Україні до нового цільового показника витрат на оборону в 5% ВВП.

А це нові закупівлі військового обладнання для України та інвестиції в українське оборонне виробництво. Як, наприклад, це вже зробила Норвегія, виділивши приблизно 580 млн євро на розробку та виробництво в Україні надводних безпілотників із використанням технологій норвезької збройової компанії Kongsberg Defence & Aerospace. Проте, все ж, найголовнішим результатом саміту НАТО для України стане згода Трампа якщо не продовжити поставки американської зброї, то схвалити її продаж. Саме про це Володимир Зеленський має поговорити з Дональдом Трампом під час зустрічі в Гаазі.

«Україна розраховує, що в підсумковій декларації саміту будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти російської агресії», — заявив український президент, додавши, що Україні все ще потрібна ППО, спільне виробництво зброї і масштабна військова допомога.

Хоч у підсумковій декларації саміту НАТО в Гаазі буде відсутній рядок про майбутнє членство України в НАТО через позицію адміністрації Трампа, все ж, за словами Марка Рютте, комюніке міститиме ключові формулювання щодо України та її подальшої підтримки, включно з фінансовою.

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