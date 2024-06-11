Задуха почне відступати: синоптикиня розповіла про погоду на 12 червня (мапа)

Грозові зливи пройдуть в Україні в середу повсюди, проте, як завжди влітку, місцями та періодично.
Задуха з високою температурою повітря почне відступати з України від 12 червня.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Telegram.
Яка погода в областях
За даними синоптики ні, на заході буде +17+22 градуси.
На півночі +20+24 градуси.
У центральних областях України "всьонєтакоднозначно" – на Вінниччині +22+24, на Черкащині +24+27, на Полтавщині +26+29 градусів, у Кропивницькому з районами +25+28, на Дніпропетровщині ще попарить, до +30 градусів.
У південній частині +30+33 градуси, на Одещині +28+30 градус.
На сході України спека затримається, +30+34 градуси.
"Грозові зливи пройдуть в Україні в середу повсюди, проте, як завжди влітку, місцями та періодично. В окремих районах можливі град та шквали, обережно! Проте у денні години 12-го червня антициклон із заходу Європи на ім'я Yogi дасть потиличника атмосферним фронтам і зсуне їх східніше", – повідомила Діденко і додала мапу.
Синоптикиня зазначила, що у середу, західна частина України отримає паузу в дощах, але це буде вдень, а найближчої ночі там ще подощить.
Погода у Києві та області
У Києві 12-го червня очікуються дощ та грози, місцями під час грози будуть град та шквали. Також ймовірні сильні зливи, тому можливі підтоплення вулиць у місцях недостатньо почищених стоків та надлишку заасфальтованої території.
У Києві від середи, 12 червня, знизиться температура повітря, вдень передбачається проти сьогоднішніх +26, +27 градусів відчутно свіжіші +19+21 градус.
Наостанок Діденко закликала економити електроенергію на кондиціонерах і не тільки. "Навіть природа для нас старається, знижує температуру повітря", – підсумувала синоптикиня.
Нагадаємо, в Україні прогнозують небезпечні метеорологічні явища. Уже другий тиждень в Україні вирує негода, яка спричиняє багато проблем, зокрема шкодить і так розбитій енергосистемі.
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