Задуха почне відступати: синоптикиня розповіла про погоду на 12 червня (мапа)

Грозові зливи пройдуть в Україні в середу повсюди, проте, як завжди влітку, місцями та періодично.

Задуха з високою температурою повітря почне відступати з України від 12 червня.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Telegram.

Яка погода в областях

За даними синоптики ні, на заході буде +17+22 градуси.

Також читайте Чи буде сильна спека у червні: прогноз синоптикині

На півночі +20+24 градуси.

У центральних областях України "всьонєтакоднозначно" – на Вінниччині +22+24, на Черкащині +24+27, на Полтавщині +26+29 градусів, у Кропивницькому з районами +25+28, на Дніпропетровщині ще попарить, до +30 градусів.

У південній частині +30+33 градуси, на Одещині +28+30 градус.

На сході України спека затримається, +30+34 градуси.

"Грозові зливи пройдуть в Україні в середу повсюди, проте, як завжди влітку, місцями та періодично. В окремих районах можливі град та шквали, обережно! Проте у денні години 12-го червня антициклон із заходу Європи на ім'я Yogi дасть потиличника атмосферним фронтам і зсуне їх східніше", – повідомила Діденко і додала мапу.

Антициклон із заходу Європи на ім'я Yogi зсуне східніше атмосферні фронти / Фото: Наталія Діденко / Facebook

Синоптикиня зазначила, що у середу, західна частина України отримає паузу в дощах, але це буде вдень, а найближчої ночі там ще подощить.

Погода у Києві та області

У Києві 12-го червня очікуються дощ та грози, місцями під час грози будуть град та шквали. Також ймовірні сильні зливи, тому можливі підтоплення вулиць у місцях недостатньо почищених стоків та надлишку заасфальтованої території.

У Києві від середи, 12 червня, знизиться температура повітря, вдень передбачається проти сьогоднішніх +26, +27 градусів відчутно свіжіші +19+21 градус.

Наостанок Діденко закликала економити електроенергію на кондиціонерах і не тільки. "Навіть природа для нас старається, знижує температуру повітря", – підсумувала синоптикиня.

Нагадаємо, в Україні прогнозують небезпечні метеорологічні явища. Уже другий тиждень в Україні вирує негода, яка спричиняє багато проблем, зокрема шкодить і так розбитій енергосистемі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СИНОПТИКИ ПОПЕРЕДЖАЮТЬ! В Україні підвищують РІВЕНЬ НЕБЕЗПЕКИ через погоду

Читайте також: