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Задули та виштовхали ногами з таксі: в Одесі працівники ТЦК потрапили в скандал
У мережі оприлюднили відео, на якому люди у військовій формі застосували сльозогінний газ проти пасажирів таксі та силою витягли з авто хлопця.
В Одесі місцеві Telegram-канали поширюють відео, на якому, як стверджується, працівники ТЦК застосували сльозогінний газ до хлопця і дівчини, які їхали у таксі.
На кадрах видно, що люди у формі залили хлопця і його дівчину газом і вибили парубка ногами з таксі.
На відео він говорить, що йому лише 19 років і просить не бити. Також він просить пройти з ним кілька кварталів, бо, мовляв, документи і телефон забув вдома.
Одеський обласний ТЦК та СП на інцидент поки не відреагував.
Раніше в Одесі чоловік розстріляв співробітників ТЦК. Поранення отримали четверо працівників ТЦК.