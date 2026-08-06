Задули та виштовхали ногами з таксі: в Одесі працівники ТЦК потрапили в скандал

Залили газом і вибили ногами з таксі: в Одесі Telegram-канали поширюють кадри жорсткого конфлікту за участю людей у формі

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В Одесі місцеві Telegram-канали поширюють відео, на якому, як стверджується, працівники ТЦК застосували сльозогінний газ до хлопця і дівчини, які їхали у таксі.

На кадрах видно, що люди у формі залили хлопця і його дівчину газом і вибили парубка ногами з таксі.

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На відео він говорить, що йому лише 19 років і просить не бити. Також він просить пройти з ним кілька кварталів, бо, мовляв, документи і телефон забув вдома.

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Дата публікації 20:55, 06.08.26 Кількість переглядів 104 В Одесі ТЦК побили хлопця та силою витягли з таксі

Одеський обласний ТЦК та СП на інцидент поки не відреагував.

Раніше в Одесі чоловік розстріляв співробітників ТЦК. Поранення отримали четверо працівників ТЦК.

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