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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5703
Час на прочитання
1 хв

Задули та виштовхали ногами з таксі: в Одесі працівники ТЦК потрапили в скандал

У мережі оприлюднили відео, на якому люди у військовій формі застосували сльозогінний газ проти пасажирів таксі та силою витягли з авто хлопця.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Залили газом і вибили ногами з таксі: в Одесі Telegram-канали поширюють кадри жорсткого конфлікту за участю людей у формі

Залили газом і вибили ногами з таксі: в Одесі Telegram-канали поширюють кадри жорсткого конфлікту за участю людей у формі

В Одесі місцеві Telegram-канали поширюють відео, на якому, як стверджується, працівники ТЦК застосували сльозогінний газ до хлопця і дівчини, які їхали у таксі.

На кадрах видно, що люди у формі залили хлопця і його дівчину газом і вибили парубка ногами з таксі.

На відео він говорить, що йому лише 19 років і просить не бити. Також він просить пройти з ним кілька кварталів, бо, мовляв, документи і телефон забув вдома.

Одеський обласний ТЦК та СП на інцидент поки не відреагував.

Раніше в Одесі чоловік розстріляв співробітників ТЦК. Поранення отримали четверо працівників ТЦК.

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