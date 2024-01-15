Задум "штурмовиків" провалився: на Одещині чоловікам в білих маскхалатах не вдалося перетнути кордон

На Одещині прикордонники затримали порушників у білих маскхалатах, які намагалися перетнути кордон.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Прикордонники Подільського загону затримали порушників неподалік села Топали. З’ясувалося, що жителі Запорізької області готувалися до закордонної подорожі ретельно – придбали через Мережу камуфльовані маскувальні халати.

"Діючи за порадами свого знайомого, прибули до обумовленого місця та намагалися «штурмувати» придністровський сегмент українсько-молдовського кордону", – розповіли у Державній прикордонній службі.

Проте задум "штурмовиків" провалився. Щодо чоловіків складено адміністративні матеріали за ст. 2041 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Тепер їм загрожує штраф від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

Нагадаємо, лише за добу на Закарпатті було зафіксовано 12 випадків порушення кордону ухилянтами.

Також відомо, що прикордонники дістали з Тиси 21-річного киянина, який під час спроби незаконно потрапити в Угорщину ледь не загинув.

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