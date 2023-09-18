Задушила, а потім розчленувала: на Рівненщині жінка по-звірячому розправилася зі своїм чоловіком

У Рівненській області 53-річна жінка задушила свого чоловіка, доки він спав.

Про це повідомили у прокуратурі регіону.

"У селі Обарів, Рівненського району, між подружжям виник черговий конфлікт. Коли п’яний чоловік заснув – жінка його задушила і, щоб приховати злочин, ножем та сокирою намагалась розчленувати тіло та розкласти його у мішки. Втім пізніше все ж зізналась у вбивстві сусідці та сестрі", - йдеться у повідомленні відомства.

Під час слідства у жінки виявили психічні розлади і відправили на лікування до психіатричного закладу з суворим наглядом.

Вже після курсу лікування, у ході судового розгляду прокурор довів, що на момент вбивства жінка була в стані осудності, а тому вироком Рівненського районного суду її було визнано винною та призначено покарання – 8 років 1️ місяць позбавлення волі.

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