Задушила дитину поясом від халата і зателефонувала до поліції: що відомо про жінку з Харкова, яка вбила 2-річного сина

Задушила дитину поясом від халата і зателефонувала до поліції: що відомо про жінку з Харкова, яка вбила 2-річного сина

Жінка зізналася правоохоронцям у скоєному.

У Харкові 36-річна жінка задушила свого 2-річного сина і вистрибнула з вікна. Вона вижила і зараз перебуває у реанімації.

Про це повідомляють Новини.LIVE Харків.

Як розповів Дмитро Чубенко, прессекретар Харківської обласної прокуратури жінка сама виховувала дитину та жила із батьком. Вона, скоріш за все задушила сина поясом від халата, який знайшли на місці події.

Жінка сама зізналася поліції у вбивстві сина.

"Надійшов виклик на 102 близько 4:00. Скільки пройшло часу між її спробою самогубства та дзвінком до поліції немає інформації на цей момент. Подзвонила сама та дівчина, яка і викинулася з 4 поверху. Після приїзду поліцейських вона повідомила їм, що вбила дитину і вистрибнула з 4 поверху. Їй 36 років, харків'янка. Вбитому хлопчику 2 роки", - повідомили у відомстві.

Відомо, що раніше жінка не мала проблем із законом. Вона перебувала у декретній відпустці. Сина виховувала сама. Мешкала у квартирі із батьком.

"Вивчається інформація про можливе невиліковне захворювання, яке спонукало її зробити такий вчинок. Знаряддя вбивства: ймовірно пояс від халата, який був знайдений на місці злочину",- повідомили у прокуратурі.

Зараз жінка перебуває у лікарні у реанімації. Прокурори чекають, поки лікарі дадуть згоду на допит.

У поліції за фактом вбивства дитини відкрили кримінальне провадження.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що сусіди жінки, яку підозрюють у вбивстві 2-річного сина, розповідають про її родину як хорошу, а про саму жінку, як про дбайливу матір.

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