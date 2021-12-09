Задушила паском 2-річного сина: стали відомі мотиви вбивства матір'ю дитини у Харкові

Жінка вважала, що піісля її смерті ніхто так не доглядатиме за сином, як вона.

У Харкові жінка, яка задушила власного сина, а після цього стрибнула з вікна 4 поверху і вижила, розповіла мотиви свого вчинку.

Про це повідомляє "Суспільне".

36-річна харків'янка розповіла слідчим, що скоїла вбивство та спробу самогубства після того, як дізналася, що невиліковно хвора. Про це під час брифінгу розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

"За попередньою інформацією, вона на психіатричному обліку не перебуває. Також не перебуває на якомусь іншому обліку. Щодо її дій, наразі відомо, що вона сказала, що лікарі повідомили їй про тяжке захворювання, яке в неї було виявлено, і жінка вирішила вчинити самогубство та вбити свою дитину, оскільки, з її слів, ніхто не зміг би піклуватися, як вона, за її дитиною", — сказав речник прокуратури.

Зазначається, що жінка відмовилася від надання показів, посилаючись на ст. 63 Конституції України, а у момент вбивства дитини і спроби самогубства вдома перебував 66-річний батько жінки. Він не чув, що відбувається.

За даними прокуратури, мати виховувала сина сама.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 — "Умисне вбивство". За п. 2 ч. 2 ст. 115 (вбивство малолітньої дитини) їй загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, що у Харкові молода жінка заявила до поліції, що задушила свою дворічну дитину, і спробувала здійснити суїцид.

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