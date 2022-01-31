Задушила руками і сховала тіло в пакет: дівчині, яка вбила немовля під Харковом, обрали запобіжний захід

Задушила руками і сховала тіло в пакет: дівчині, яка вбила немовля під Харковом, обрали запобіжний захід

Прокуратура збирається оскаржувати запобіжний захід.

У Харківській області Дергачівський райсуд відправив під домашній арешт 18-річну дівчину, яка задушила новонароджену дитину. Прокурори збираються оскаржувати це рішення.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Дергачівським районним судом Харківської області обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 18-річній дівчині, яка підозрюється в умисному вбивстві малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що 23 січня 2022 року у с. Безруки 18-річна дівчина вдома народила дитину, а за 2 дні, 25 січня, задушила немовля руками, а тіло сховала у пакеті у дворі. Чоловікові сказала, що віддала немовля соцслужбам.

Через декілька днів мати чоловіка виявила труп дитини та звернулась до поліції. Того ж дня дівчину затримано та у подальшому повідомлено про підозру.

"У зв’язку з тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення, прокуратура оскаржуватиме вказану ухвалу до суду апеляційної інстанції. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у селі Безруки Дергачівської громади жінка народила доньку вдома та за декілька днів задушила її. У родині є ще одна дитина, молодша двох років.

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