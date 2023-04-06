Задушив і підпалив квартиру: на Хмельниччині чоловік жорстоко вбив жінку

У Хмельницькій області 30-річний місцевий житель вбив пенсіонерку, а щоб замести сліди - підпалив квартиру.

Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

На лінію "102" надійшло повідомлення, що на одній із вулиць обласного центру з квартири, де проживає жінка похилого віку, йде дим. На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила у квартирі тіло 80-річної власниці.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Він був знайомий із пенсіонеркою, адже раніше жив по сусідству. Пенсіонерка впустила знайомого до помешкання, а той побив її та задушив.

"Чоловік викрав понад 20 тисяч гривень, ювелірні вироби, техніку та документи, після чого зачинив непритомну жінку у квартирі та підпалив житло", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків поліцейські вилучили у зловмисника крадені речі та документи. Наразі він перебуває під вартою.

Раніше стало відомо, що у Дніпропетровській області чоловік під час пограбування застрелив дитину.

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