Задушив і пішов отримувати її пенсію: у Рівненській області чоловіка засудили за вбивство матері

Задушив і пішов отримувати її пенсію: у Рівненській області чоловіка засудили за вбивство матері

Чоловік лише через кілька днів вирішив зізнатися у скоєному.

У Рівненській області Здолбунівський районний суд визнав винним 59-річного чоловіка, якого обвинувачували у вбивстві своєї матері (ч. 1 ст. 115 КК України). Він проведе у в'язниці 7 років.

Про це повідомляють Rivnenews.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що в середині серпня 2020 року 59-річний житель села Миротин Рівненського району під час конфлікту схопив за горло свою 80-річну матір і задушив її.

Після цього чоловік залишив тіло жінки у будинку, а сам пішов отримувати її пенсію. Через два дні, коли він прийшов до тями, розповів про скоєне селищному голові. Той повідомив до поліції.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання – 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Дніпрі п'яний вітчим зарізав пасинка. Тіло сина знайшла його матір і повідомила до поліції.

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