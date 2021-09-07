Задушив і пішов отримувати її пенсію: у Рівненській області чоловіка засудили за вбивство матері

Чоловік лише через кілька днів вирішив зізнатися у скоєному.
У Рівненській області Здолбунівський районний суд визнав винним 59-річного чоловіка, якого обвинувачували у вбивстві своєї матері (ч. 1 ст. 115 КК України). Він проведе у в'язниці 7 років.
Про це повідомляють Rivnenews.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що в середині серпня 2020 року 59-річний житель села Миротин Рівненського району під час конфлікту схопив за горло свою 80-річну матір і задушив її.
Після цього чоловік залишив тіло жінки у будинку, а сам пішов отримувати її пенсію. Через два дні, коли він прийшов до тями, розповів про скоєне селищному голові. Той повідомив до поліції.
Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання – 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що Дніпрі п'яний вітчим зарізав пасинка. Тіло сина знайшла його матір і повідомила до поліції.