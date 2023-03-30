Задушив і відкрив газ у квартирі: на Хмельниччині ревнивий чоловік вбив свою співмешканку

Зловмисника затримали після втечі.
Суд на Хмельниччині призначив дев'ять років ув'язнення 25-річному чоловікові, який задушив співмешканку. Після вбивства він відкрив у квартирі газ та втік.
Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.
Слідство з'ясувало, зловмисник на ґрунті ревнощів почав душити свою 32-річну співмешканку, коли та збиралась на роботу.
"Коли жінка почала чинити опір, чоловік вдарив її декілька разів кулаком в обличчя, накинув на голову поліетиленовий пакет та продовжив здавлювати шию, допоки потерпіла перестала подавати ознаки життя. Після скоєного він відкрив у квартирі газ і залишив помешкання", - зазначили у відомстві.
Розшукали зловмисника вже за декілька годин.
Раніше стало відомо, що у Полтавській області чоловік кілька днів повільно помирав вдома після візиту товариша.
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