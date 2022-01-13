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Задушив пакетом і від її імені переписувався з друзями: подробиці вбивства Габріелли Яцкович в Ужгороді - ЗМІ

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Задушив пакетом і від її імені переписувався з друзями: подробиці вбивства Габріелли Яцкович в Ужгороді - ЗМІ

Фото із соцмереж

У поліції підтвердили факт смерті жінки.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 36-річної Габріелли Яцкович, її тіло знайшли на горищі будинку. 

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на свої джерела в поліції. 

Речниця Нацполіції Закарпатської області Тетяна Щоголєва підтвердила те, що 36-річну жінку, яка загадково зникла напередодні Нового року, знайшли мертвою. 

"Суспільне" з посиланням на джерела у поліції повідомило, що підозрюваного уже затримали. Він вдарив дівчину, задушив пакетом та витягнув на горище. Джерела поліції припускають, що зловмисник міг діяти не сам. 

Також вбивця з мобільного телефону дівчини переписувався з друзями покійної від її імені та навіть надсилав їм фото з Єгипту, мовляв, дівчина поїхала на відпочинок. Проте світлини чоловік завантажив з Інтернету. 

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