Задушив пакетом і від її імені переписувався з друзями: подробиці вбивства Габріелли Яцкович в Ужгороді - ЗМІ

Задушив пакетом і від її імені переписувався з друзями: подробиці вбивства Габріелли Яцкович в Ужгороді - ЗМІ

У поліції підтвердили факт смерті жінки.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 36-річної Габріелли Яцкович, її тіло знайшли на горищі будинку.

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Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на свої джерела в поліції.

Речниця Нацполіції Закарпатської області Тетяна Щоголєва підтвердила те, що 36-річну жінку, яка загадково зникла напередодні Нового року, знайшли мертвою.

"Суспільне" з посиланням на джерела у поліції повідомило, що підозрюваного уже затримали. Він вдарив дівчину, задушив пакетом та витягнув на горище. Джерела поліції припускають, що зловмисник міг діяти не сам.

Також вбивця з мобільного телефону дівчини переписувався з друзями покійної від її імені та навіть надсилав їм фото з Єгипту, мовляв, дівчина поїхала на відпочинок. Проте світлини чоловік завантажив з Інтернету.

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