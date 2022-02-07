Задушив подушкою і вивіз до лісу: жителя Миколаївщини віддали під суд за вбивство співмешканки

Задушив подушкою і вивіз до лісу: жителя Миколаївщини віддали під суд за вбивство співмешканки

Чоловік намагався приховати жорстокий злочин.

До суду направили обвинувальний акт щодо 62-річного мешканця Вознесенська за фактами умисного вбивства своєї співмешканки та зберігання наркотичних засобів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

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Встановлено, що 29 жовтня 2021 року зловмисник під час побутового конфлікту задушив 52-річну співмешканку подушкою, а наступного дня поклав тіло на тачку і вивіз до лісу, біля цвинтаря, де закопав.

Спочатку 62-річний чоловік розповідав, що громадянська дружина померла сама, бо хворіла. Оскільки він не має коштів для її поховання, він вирішив нікому про це не повідомляти та поховати самостійно.

За результатами судово-медичної експертизи, смерть потерпілої настала внаслідок механічної асфіксії.

Крім того, під санкціонованого обшуку домоволодіння обвинуваченого виявлено та вилучено рослинну речовину – канабіс, загальною масою 148,3 грамів. Обвинувачений перебуває під вартою.

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Нагадаємо, у Херсонській області під час застілля чоловік жорстоко вбив свого приятеля. Нетверезий громадянин перерізав йому горло.

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