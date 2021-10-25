Задушив поясом від халата: у Кривому Розі затримали чоловіка, який жорстоко вбив співмешканку

Задушив поясом від халата: у Кривому Розі затримали чоловіка, який жорстоко вбив співмешканку

За це йому загрожує до 15 років в'язниці.

У Кривому Розі чоловік задушив свою співмешканку поясом від халата. Підозрюваного у вбивстві затримали правоохоронці.

Про це повідомили в пресслужбі Криворізького управління поліції.

Як стало відомо, інцидент стався вночі 24 жовтня в одній з квартир в Довгинцівському районі міста. Там між 40-річним чоловіком та його співмешканкою стався конфлікт. Не впоравшись з емоціями, громадянин взяв пояс від халата і задушив жінку.

Підозрюваного у скоєнні злочину згодом затримали правоохоронці.

"Йому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Зараз вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років”, — підкреслили в Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Києві до 7,6 року в'язниці засудили чоловіка, який схопив жінку, відвів її в безлюдне місце і зґвалтував.

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