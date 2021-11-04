Задушив, роздягнув та інсценував зґвалтування: у Хмельницькій області чоловік убив родичку та намагався обдурити копів

Задушив, роздягнув та інсценував зґвалтування: у Хмельницькій області чоловік убив родичку та намагався обдурити копів

Раніше чоловік уже був судимий за вбивство.

На Хмельниччині чоловік жорстоко вбив 37-річну родичку, коли та поверталася додому після роботи. Він її задушив, після чого роздів догола.

Про це повідомили у Департаменті карного розшуку Нацполіції.

Як стало відомо, подія сталася ще 27 жовтня в одному з районів Кам'янець-Подільського. Там чоловік напав на свою родичку, коли та поверталась з роботи. Громадянин зустрів її на вулиці та запропонував провести додому.

Якоїсь миті підозрюваний штовхнув жінку, внаслідок чого та впала і вдарилася головою. Після цього чоловік задушив еще живу громадянку. Згодом, щоб приховати сліди злочину, він відтяг її тіло в кущі і догола роздягнув, щоб інсценувати згвалтування.

“Встановлено, що чоловік вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за вбивство. Останньому повідомлено про підозру, вирішується питання обрання міри запобіжного заходу — тримання під вартою”, — підкреслили в Департаменті карного розшуку.

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