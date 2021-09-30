Задушив, щоб обікрасти: у Кам'янському чоловік жорстоко вбив пенсіонера і скинув його тіло до підвалу

Задушив, щоб обікрасти: у Кам'янському чоловік жорстоко вбив пенсіонера і скинув його тіло до підвалу

За це злочинцю загрожує до 15 років в'язниці.

У Кам'янському Дніпропетровської області чоловік задушив свого знайомого, після чого кинув тіло до підвалу і пограбував будинок.

Про це повідомили в Національній поліції області.

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За даними правоохоронців, в будинок до 68-річного дідуся прийшов знайомий. У якийсь момент між ними розгорівся конфлікт, в результаті якого гість задушив пенсіонера, а його тіло згодом затягнув в підвальне приміщення на кухні.

Згодом про інцидент в поліцію повідомила родичка загиблого, яка прийшла провідати чоловіка, тому що він не відповідав на дзвінки. Коли вона увійшла у двір, будинок був закритий, а сам пенсіонер не відгукувався на своє ім'я. Тоді жінка підійшла до вікна, з якого різко вистрибнув невідомий і втік.

Уже в ході слідчих дій правоохоронці встановили, що в скоєнні злочину підозрюється раніше судимий чоловік. Задушивши пенсіонера, злочинець вкрав у нього цінні речі.

“Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, — додали в Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Кам'янському біля одного з міських торгових павільйонів чоловік побив битою перехожого.

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