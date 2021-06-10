Задушив, щоб помститися матері: у Покрові затримали ймовірного убивцю 8-річного хлопчика

Підозрюваний вбив дитину та сховав тіло у каналізаційному колекторі.

У Покрові Дніпропетровської області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 8-річного Ібрагіма Огли. Тіло дитини 8 червня знайшли кінологи в колекторі недалеко від будинку, де він жив.

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Про це сьогодні, 10 червня, повідомили в пресслужбі обласного главку поліції.

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Як стало відомо, між нетверезим чоловіком і мамою хлопчика стався конфлікт. Не впоравшись з емоціями, чоловік відвів дитину в покинутий будинок і задушив. Після чого заховав тіло Ібрагіма в каналізаційному колекторі і прикрив сміттям.

ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

“9 червня слідчим за погодженням із окружною прокуратурою чоловіку вручили повідомлення про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України, за що передбачена відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі”, — розповіли в пресслужбі поліції області.

ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

Нагадаємо, Ібрагім ще 2 червня пішов гуляти на дитячий майданчик і не повернувся додому. Про його зникнення мати повідомила лише через чотири дні. До пошуків школяра підключили правоохоронців, кінологів та волонтерів.

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