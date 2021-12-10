Задушив, щоб уникнути покарання: на Одещині чоловік за жорстоке вбивство цілої родини проведе у в'язниці все життя

Задушив, щоб уникнути покарання: на Одещині чоловік за жорстоке вбивство цілої родини проведе у в'язниці все життя

Інцидент стався під час застілля.

На Одещині до довічного ув'язнення засудили 47-річного чоловіка, який жорстоко вбив цілу сім'ю.

Про це повідомили у прокуратурі Одеської області.

Як з'ясувалося, у жовтні 2019 року в будинку одного з чоловіків щось святкували приятелі. Якоїсь миті між ними розгорівся конфлікт, під час якого гість побив власника домоволодіння, після чого задушив його. Внаслідок чого потерпілий помер.

Згодом додому прийшла мати загиблого. Вона почала спілкуватися з убивцею та випрошувати у нього інформацію про те, де знаходиться її син. Щоб приховати подробиці вбивства, а також уникнути покарання, він напав на жінку та задушив її.

На цьому душогуб не зупинився. Він розумів, що може бути викритий батьком загиблого, тому прийшов у будинок до чоловіка і накинувся на нього — злочинець задушив і його, після чого вкрав мобільний телефон, а також інші цінні речі сім'ї.

Проте в руки правоохоронців убивця все ж таки потрапив.

“За принципової позиції прокурорів Роздільнянської окружної прокуратури суд визнав винним раніше неодноразово судимого мешканця Роздільної в умисному потрійному вбивстві та крадіжках. Прокуратура вимагала для обвинуваченого найсуворішого покарання. Вироком Роздільнянського районного суду Одеської області вбивцю засуджено до довічного ув’язнення”, — розповіли в пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який під час сварки штовхнув свою дівчину з балкона 8 поверху, і та загинула.

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