Задушив шнурівкою, а потім зґвалтував: у Хмельницькому вбили 16-річну дівчину

Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті знайшли 6 липня на вулиці Вокзальній біля залізничного переїзду, який не працює. Жодних документів біля загиблої не було. Інформацію про дівчину та її фото розмістили у соціальних мережах. Речі потерпілої впізнала її рідна сестра.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Хмельницької області.

Загиблою виявилася 16-річна жителька одного із сіл Хмельницького району. Розтин показав, що її задушили. Крім того, на тілі загиблої експерти виявили сліди зґвалтування.

Поліція встановила, що до злочину причетний 20-річний хлопець. Його вдалося оперативнорозшукати та затримати за статтею "умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством". Санкція передбачає до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі.

У скоєному молодик зізнався. З його слів, помітив дівчину і захотів з нею ближче познайомитись. Коли вона відмовила, то витяг з одягу шнурівку, задушив її, а потім зґвалтував. Крім того, хлопець викрав у неї мобільний телефон та банківську картку. Зазначається, що вирішується питання про притягнення його до відповідальності й за статтею "розбій".

До слова, видання Vsim.ua бабуся загиблої дівчини розповіла, що її онука була надзвичайно доброю та чуйною дитиною. Того дня 16-річна Валерія поїхала з рідного села Засадьки, що в Чорноострівській тергромаді гуляти в Хмельницький. Вона проводила час з однокурсницею. Вже ввечері планувала повернутися додому. Близько 21:00 бабуся телефонувала онуці, але телефон вже не відповідав.

Як повідомлялося, у Дніпрі затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві домробітниці. Їй він наніс 17 ножових поранень та залишив тіло в лісі в Новомосковському районі.

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