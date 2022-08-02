Задушив власну матір і тіло сховав у кімнаті: на Прикарпатті засудили душогуба

Суд Івано-Франківська засудив до восьми років і шести місяців в'язниці душогуба.
Злочинець проживав з матір'ю. Він зловживав алкоголем й регулярно лупцював жінку. Під час однієї сварки дійшло до кулаків, а потім до удушення. Воно виявилося смертельним для матері.
Про це йдеться у рішенні Івано-Франківського міського суду.
Нещасний випадок стався 7 січня цього року. Горе-син завдав матерів численних ударів в область голови та грудної клітки. Потім він повалив потерпілу на землю й задушив. Після вбивства тіло матері заховав під одягом в кімнаті. Труп жінки за два дні виявила її сестра.
У суді з’ясувалося, що торк чоловік перебував на стаціонарному лікуванні. Він мав діагноз параноїдна шизофренія, приступодібний перебіг, параноїчний синдром. Втім, на момент вбивства психічним захворюванням не страждав й усвідомлював свої дії.
Як повідомлялося, у Львові 27-річний чоловік вчинив спробу самогубства на вулиці Володимира Винниченка. Він перерізав собі вени. Чоловіка від смерті врятували перехожі та патрульні, які надали домедичну допомогу.
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