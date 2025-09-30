"Задушити Крим": Воллес закликав зробити півострів непридатним для життя

Бен Воллес / © Associated Press

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав зробити окупований Кримський півострів «непридатним для життя».

Про це Воллес сказав на Варшавському форумі безпеки, передає The Guardian.

На запитання, що Україна та її союзники можуть зробити для пришвидшення вирішення війни, Воллес наголосив на важливості Криму для Путіна. Політик нагадав, що Крим для диктатора Путіна є сакральним місцем.

«Я думаю, що ми повинні пам’ятати про те, що мотивує Путіна. Путін закоханий в ідею домінування над Україною, захоплення України, „Крим — це Росія“… Якщо прочитати його промови 2014 року, він порівнює Крим зі Святою Горою», — зауважив ексміністр.

Тому Воллес закликав світ допомогти Україні отримати можливості для далекобійних ударів, «щоб зробити Крим нежиттєздатним».

«Нам потрібно задушити Крим. І я думаю, що якщо Путін зрозуміє, що йому є що втрачати, що він непридатний для життя або не може функціонувати. І цей міст, нам потрібні „Тауруси“ з Німеччини, нам потрібно зруйнувати Керченський міст, бо це статуя Путіна, і я думаю, що якщо ми це зробимо, Путін раптом зрозуміє, що йому є що втрачати», — підсумував Воллес.

Раніше Бен Воллес назвав головну помилку Заходу щодо Росії.