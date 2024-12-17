Задвохсочено понад 1,5 тисячі окупантів за добу: у Генштабі оновили дані про втрати ворога

Темпи, з якими росіяни гинуть на нашій території, дійсно вражають.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 17 грудня склали 765 110 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1 600 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 765 110 (+1600) осіб
- танків ‒ 9567 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 19751 (+15)
- артилерійських систем – 21159 (+8)
- РСЗВ – 1256
- засоби ППО ‒ 1025
- літаків – 369
- гелікоптерів – 329
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20406 (+16)
- крилаті ракети ‒ 2943
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни ‒ 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70)
- спеціальна техніка ‒ 3650
Раніше ми повідомляли, що станом на ранок 16 грудня загальні бойові втрати російських окупантів складали 763 510 осіб. Протягом доби було ліквідовано ще 1070 загарбників.
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