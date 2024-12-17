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Задвохсочено понад 1,5 тисячі окупантів за добу: у Генштабі оновили дані про втрати ворога

Задвохсочено понад 1,5 тисячі окупантів за добу: у Генштабі оновили дані про втрати ворога

Армія РФ / Фото: Associated Press

Темпи, з якими росіяни гинуть на нашій території, дійсно вражають.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 17 грудня склали 765 110 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1 600 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 765 110 (+1600) осіб 
  • танків ‒ 9567 (+4) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 19751 (+15) 
  • артилерійських систем – 21159 (+8) 
  • РСЗВ – 1256 
  • засоби ППО ‒ 1025 
  • літаків – 369 
  • гелікоптерів – 329 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 20406 (+16)
  • крилаті ракети ‒ 2943 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни ‒ 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70) 
  • спеціальна техніка ‒ 3650 

Раніше ми повідомляли, що станом на ранок 16 грудня загальні бойові втрати російських окупантів складали 763 510 осіб. Протягом доби було ліквідовано ще 1070 загарбників. 

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