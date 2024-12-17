Задвохсочено понад 1,5 тисячі окупантів за добу: у Генштабі оновили дані про втрати ворога

Темпи, з якими росіяни гинуть на нашій території, дійсно вражають.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 17 грудня склали 765 110 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1 600 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 765 110 (+1600) осіб

танків ‒ 9567 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 19751 (+15)

артилерійських систем – 21159 (+8)

РСЗВ – 1256

засоби ППО ‒ 1025

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20406 (+16)

крилаті ракети ‒ 2943

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни ‒ 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70)

спеціальна техніка ‒ 3650

Раніше ми повідомляли, що станом на ранок 16 грудня загальні бойові втрати російських окупантів складали 763 510 осіб. Протягом доби було ліквідовано ще 1070 загарбників.

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