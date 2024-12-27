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"Задвохсотив" товариша: окупант невдало воював з дроном гранатою

"Задвохсотив" товариша: окупант невдало воював з дроном гранатою

Фото: Генштаб

Українські військові продовжують нищити ворога та захищати країну.

Окупант намагався врятуватися від українського дрона. Для цього він вирішив відбитися від нього, кинувши гранату в укриття, де знаходився ще один росіянин. 

Про цю подію стало відомо з опублікованого відео бійців 63 бригади "Сталеві леві".

"Але крім вродженої тупості в цього кацапа ще й руки з дупи ростуть, тому граната потрапила в бруствер і полетіла в укриття до його соотєчєствінніка", – йдеться в повідомленні.

Бійці зазначили, що спостерігали за цією ситуацією пілоти 107 батальйону 63 бригади, які "ледь не померли зі сміху".

Робота бійців 63 бригади "Сталеві леви" по окупантах

Робота бійців 63 бригади "Сталеві леви" по окупантах

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади на Харківському напрямку взяли в полон групу окупантів, які виявились підписниками бригади у Telegram.

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