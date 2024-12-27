"Задвохсотив" товариша: окупант невдало воював з дроном гранатою

Українські військові продовжують нищити ворога та захищати країну.
Окупант намагався врятуватися від українського дрона. Для цього він вирішив відбитися від нього, кинувши гранату в укриття, де знаходився ще один росіянин.
Про цю подію стало відомо з опублікованого відео бійців 63 бригади "Сталеві леві".
"Але крім вродженої тупості в цього кацапа ще й руки з дупи ростуть, тому граната потрапила в бруствер і полетіла в укриття до його соотєчєствінніка", – йдеться в повідомленні.
Бійці зазначили, що спостерігали за цією ситуацією пілоти 107 батальйону 63 бригади, які "ледь не померли зі сміху".
Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади на Харківському напрямку взяли в полон групу окупантів, які виявились підписниками бригади у Telegram.
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