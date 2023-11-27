ЗАЕС була на межі блекауту – в "Енергоатомі" розповіли подробиці інциденту

Запорізька АЕС цілий день перебувала на межі чергового блекауту.

Тимчасово окупована Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту у неділю, 26 листопада. В цей час станція отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Так, 26 листопада о 10:30 внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська".

Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час обстрілів окупантів.

Як повідомило МАГАТЕ, в цей час ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ.

Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблоку №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну.

Як зазначили енергетики, це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки.

Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ.

Під російською окупацією Запорізька АЕС неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення, і на станції відбулося вже сім повних блекаутів і один частковий.

Нагадаємо, в ЄС закликали РФ негайно вивести війська із Запорізької АЕС.

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