ЗАЕС – на межі блекауту: станція втратила живлення з основної лінії

У разі блекауту головну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки становить перебування четвертого енергоблоку станції у стані "гарячий зупин".

Окупована Запорізька АЕС у ніч проти 10 серпня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі та знову опинилася на межі блекауту.

Про це повідомили в компанії "Енергоатом".

ЗАЕС уночі втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Після цього станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію напругою 330 кВ, Якщо буде відключена і ця лінія, станції загрожує втрата зовнішнього живлення (блекаут).

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"У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти використовують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання)", – зазначили в "Енергоатомі".

Якщо АЕС повністю втратить зовнішнє живлення, то відключаться головні циркуляційні насоси станції і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції", пояснив т.в.о. виконавчого директора компанії "Енергоатом" Тарас Ткач.

"В цьому випадку необхідно терміново "розхолодити" його за умов відсутності охолоджуючих насосів", – наголосив Ткач.

У компанії додали, що такий режим є важким для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблоку.

В "Енергоатомі" наголосили, що подальша окупація ЗАЕС та керування станцією нелегітимним та непідготовленим російським керівництвом постійно наближає АЕС до катастрофи.

"Саме тому Запорізьку АЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора – НАЕК "Енергоатом", із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації й поновленням ядерної та радіаційної безпеки об’єкта", – заявили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, раніше в МАГАТЕ підтвердили, що на території Запорізької АЕС встановлені протипіхотні міни. Місія агентства повідомила про вибухівку окупаційному "керівництву" станції, а ті назвали це "військовим рішенням".

Як заявляв голова Держінспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков, на ЗАЕС є дуже багато ознак підвищеної аварійної небезпеки. Про це свідчать дії російських загарбників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "АЕС готують до зими! В якому стані атомна енергетика? | Петро Котін з "Енергоатому"

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