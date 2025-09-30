ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3858
2 хв

ЗАЕС на межі катастрофи — аварія триває сьому добу: Зеленський заявив про критичну ситуацію

Президент України повідомив про безпрецедентну аварійну ситуацію на Запорізькій АЕС, яка вже тиждень працює на дизель-генераторах через обстріли РФ.

Ірина Ігнатова
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), яка вже сьомий день відключена від енергомережі і живиться винятково дизель-генераторами, склалася критична ситуація. Це загрожує ядерній безпеці, оскільки обладнання не розраховане на такий тривалий режим роботи, що підтверджується виходом з ладу одного з генераторів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні до українців у вівторок, 30 вересня.

Критична загроза на ЗАЕС та удари по містах

Глава держави підкреслив, що сьомий день аварійної ситуації на Запорізькій АЕС є безпрецедентним. Обстріли росіян перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки, що створює загрозу для всіх.

Жоден терорист у світі ще не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що чинить зараз Росія, і президент закликав світ не мовчати. Він доручив Міністерству енергетики та Міністерству закордонних справ максимально привернути увагу світу до цієї ситуації.

«Вже сьомий день — і раніше, до речі, не було такого — аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична», — наголосив президент.

Паралельно з цим ворог продовжує терор мирного населення та інфраструктури у східних регіонах. Протягом дня Харків, Дніпропетровщина, Сумщина та Чернігівщина перебували під постійними повітряними загрозами та ударами, зокрема була атакована підстанція в Чернігівській області.

Відповідь на агресію: дипстрайки та санкційний тиск

Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить «цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру — все, що служить російській війні». Він наголосив, що світ знає: лише РФ винна в тому, що війна не закінчується. Для примусу Росії до миру та початку реальних переговорів необхідний сильний тиск, адже без нього агресор не зупиниться.

Президент також повідомив, що провів санкційну нараду з секретарем РНБО та уповноваженим щодо санкцій, доручивши посилити обмеження, щоб вони призводили до відчутніших наслідків для Росії.

Україна розраховує на ухвалення 19-го пакету санкцій Європейського Союзу та прискорення роботи із синхронізації санкцій у юрисдикціях партнерів, зокрема США.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Запорізька АЕС уже кілька днів не має живлення з української енергосистеми і працює винятково на генераторах. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що Росія почала втілювати свій сценарій остаточної окупації ЗАЕС.

