ЗАЕС понад тиждень працює від дизель-генераторів: Міненерго заявило про загрозу

Запорізька АЕС від 23 вересня працює у режимі живлення від резервних дизель-генераторів. Це створює серйозні ризики. Адже генератори, як сама станція, не розраховані на таку тривалу роботу.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольги Юхимчук.

"Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго. Крім того, ми маємо інформацію, що днями росіяни вже навіть ремонтували один з генераторів, який вийшов з ладу", - розповіла вона.

З її слів, Україна не має достовірних даних щодо гарантованої тривалості роботи генераторів та їхньої надійності при такому навантаженні. Ситуацію ускладнює ще й поступова деградація обладнання та неможливість проведення планових ремонтів і регламентних робіт.

"Це суттєво підвищує ризик відмови генераторів, що може призвести до зупинки системи охолодження ядерного палива та відключення критично важливих систем безпеки, а відтак – до розвитку ядерної чи радіаційної аварії", - каже Юхимчук.

Україна закликає МАГАТЕ та партнерів вжити всіх можливих заходів для забезпечення негайного проведення відновлювальних робіт на резервній лінії живлення.

Нагадаємо, МАГАТЕ попередило про загрозу ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Станція перебуває без зовнішнього живлення та працює на генераторах. Ситуація викликає серйозні побоювання щодо ядерної безпеки. Російські оператори стверджують, що запасів пального вистачить на 20 днів, однак робота без зовнішнього живлення понад 72 години вважається критично небезпечною.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що ЗАЕС на межі катастрофи, оскільки обладнання не розраховане на такий тривалий режим роботи, що підтверджується виходом з ладу одного з генераторів. Обстріли росіян перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки, що створює загрозу для всіх.