Що буде з ЗАЕС, якщо Україна та Росія підпише "мирний план": гендиректор МАГАТЕ розповів

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) повинна отримати «особливий статус» у разі встановлення перемир’я або досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Таку думку висловив Генеральний директор Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі сьогодні, 25 листопада.

Гроссі пояснив свою позицію тим, що доки війна не припиниться, «завжди існує ймовірність того, що щось піде дуже й дуже не так». Він наголосив на неможливості експлуатації станції в умовах, коли протилежна сторона «чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього».

«Жоден окремий оператор не може використовувати атомну електростанцію, коли на іншому боці річки є інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього», — заявив гендиректор МАГАТЕ.

Видання Reuters ознайомилося з копією проєкту мирного плану для України. Згідно з цим документом, пропонується перезапустити ЗАЕС під наглядом МАГАТЕ. У плані також зазначено, що виробництво електроенергії з цієї станції має розподілятися порівну між Росією та Україною.

Коментуючи політичний аспект про розподіл електроенергії, Рафаель Гроссі зазначив, що це питання вирішуватимуть безпосередньо Україна та Росія. Однак він підкреслив ключову роль своєї організації: «Одне зрозуміло: МАГАТЕ незамінне в цій ситуації».

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що лінію електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1» відновлено та підключено до тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Це забезпечило станцію необхідним резервним живленням уперше за шість місяців.

Ми раніше інформували, щоб запобігти загрозі ядерної аварії, поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС було оголошено локальне перемир’я.