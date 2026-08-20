ЗАЕС раптово втратила живлення, станцію екстрено перевели на генератори: чи є загроза

Запорізька АЕС / © ТСН

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Окупована Запорізька АЕС вкотре втратила зовнішнє живлення, через що критичні системи безпеки переведено на дизель-генератори. Регулярні знеструмлення серйозно загрожують ядерній безпеці об’єкта.

Про це повідомив «Енергоатом».

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Запорізька АЕС уже впʼятнадцяте від початку року залишилася без зовнішнього електропостачання. Через це автоматично запустилися резервні дизель-генератори, які підтримують роботу критично важливих систем безпеки станції.

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Керівник «Енергоатома» Павло Ковтонюк раніше наголошував, що регулярні відключення електроенергії на ЗАЕС призводять до зношування обладнання та збільшують ризики для її безпеки. Часте використання дизель-генераторів, зокрема, пришвидшує деградацію технічних систем.

В «Енергоатомі» наголосили, що чергове знеструмлення вкотре демонструє, наскільки нестабільною залишається ситуація на Запорізькій АЕС. Через дії некомпетентних російських «управлінців» зростають загрози для ядерної та радіаційної безпеки об’єкта.

В компанії зазначили, що єдиною гарантією безпечної експлуатації станції залишається її деокупація, повернення під повний контроль України та передавання єдиному легітимному оператору — «Енергоатому».

Нагадаємо, за даними ГУР, Росія перетворила ЗАЕС на військову базу: у машинних залах і біля реакторів розміщено техніку та склади зброї, на дахах — кулемети й ракетні комплекси, а в приміщеннях розгортають пункти управління дронами. Станція замінована, її контролюють 1500 росгвардійців, а експерти МАГАТЕ не мають повного доступу до об’єкта. Головними загрозами безпеці є критичний дефіцит ліній електропередач, низький рівень води у ставку-охолоджувачі та гострий дефіцит кваліфікованого персоналу.

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