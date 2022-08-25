ЗАЕС відновила зʼєднання з мережею, але всі енергоблоки відключені – МАГАТЕ

Запорізька АЕС відновила з’єднання з енергосистемою України, проте всі 6 енергоблоків залишаються відключеними. Станція залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої ТЕС, яка може забезпечити резервну електроенергію.

Зауважимо, що в "Енергоатомі" наразі офіційно інформацію про відновлення підключення ЗАЕС не коментували.

Про відновлення з'єднання повідомили в МАГАТЕ.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що ЗАЕС, найбільша атомна електростанція в Європі, принаймні двічі втрачала з’єднання з ЛЕП протягом дня, але наразі вона знову працює", – йдеться в заяві.

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У МАГАТЕ додали, що Україна також повідомила – внаслідок обривів ЛЕП 750 кВ два блоки ЗАЕС, що працювали, були від електромережі та спрацювали їхні системи протиаварійного захисту. Проте всі системи безпеки залишилися в робочому стані.

За даними організації, усі шість блоків ЗАЕС залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач. Там не мають інформації про пряму причину відключення електроенергії.

Зауважимо, що шестиреакторна ЗАЕС зазвичай мала чотири зовнішні лінії електропередач. Проте три з них були втрачені раніше через окупацію обʼєкта. У МАГАТЕ нагадали, що в разі втрати зовнішнього живлення ЗАЕС має дизель-генератори для забезпечення резервного живлення.

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Ми на крок ближче до апокаліптичного сценарію: що відбувається з відключенням ЗАЕС

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