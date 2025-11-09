ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
227
1 хв

ЗАЕС знову під’єднали до резервного живлення, ситуація на фронті: головні новини ночі 9 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Окупована ЗАЕС

Окупована ЗАЕС / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 листопада 2025 року:

  «Ворог стягнув величезні сили»: речник УДА Братчук розповів про оборону Покровська

  Коли скасують графіки відключень світла: пояснення Міненерго

  Запорізька АЕС знову підключена до резервного електроживлення — МАГАТЕ

  Росія вночі атакувала Україну безпілотниками

  Україна втратить Покровськ через ту саму причину, яка призвела до втрати Авдіївки — Портников

227
