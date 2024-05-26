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Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками - ПС ЗСУ

Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками - ПС ЗСУ

Наразі невідомо, чи йдеться про бойовий запуск ракет, чи про імітацію / Фото: Вікіпедія

Майже всю Україну охопила повітряна тривога.

Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Зафіксовано пуски ракет з кількох бортів ТУ-95мс із району Енгельса. 

Про це повідомляють моніторингові канали. 

Ракети очікуємо в нашому повітряному просторі протягом наступних 30-60 хвилин. 

Зокрема, йдеться про те, що попередньо о 02:15 здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з району Саратовської області Росії.

Також станом на 02:30 моніторинговими каналами зафіксовано початок входження бортів Ту-95 у Каспійський регіон Росії.

Водночас наразі невідомо, чи йдеться про бойовий запуск ракет, чи про імітацію. 

Моніторингові канали додають, що ворог ймовірно буде цілитися в енергетичну та транспортну інфраструктуру в західних та центральних регіонах. 

До того ж у повітрі продовжують кружляти ворожі безпілотники

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