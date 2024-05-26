Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками - ПС ЗСУ

Майже всю Україну охопила повітряна тривога.

Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Зафіксовано пуски ракет з кількох бортів ТУ-95мс із району Енгельса.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Ракети очікуємо в нашому повітряному просторі протягом наступних 30-60 хвилин.

Зокрема, йдеться про те, що попередньо о 02:15 здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з району Саратовської області Росії.

Також станом на 02:30 моніторинговими каналами зафіксовано початок входження бортів Ту-95 у Каспійський регіон Росії.

Водночас наразі невідомо, чи йдеться про бойовий запуск ракет, чи про імітацію.

Моніторингові канали додають, що ворог ймовірно буде цілитися в енергетичну та транспортну інфраструктуру в західних та центральних регіонах.

До того ж у повітрі продовжують кружляти ворожі безпілотники.

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