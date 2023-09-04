Загарбники використовують "вибори" на окупованих територіях для мобілізації місцевого населення

Російські загарбники напередодні так званих "виборів" на окупованих територіях України отримали вказівку пришвидшити виконання постанови про так званий "військовий облік" місцевого населення.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що під час організованих загарбниками так званих "виборів" будуть уточнювати дані чоловіків, яких можна мобілізувати на війну проти України.

Саме тому окупанти дозволили використовувати будь-який документ, який посвідчує особу, для реєстрації на "виборах дільницях", в тому числі паспорти України та водійські права.

"Центр національного спротиву закликає оминати утворені окупантами "виборчі дільниці", й за можливості залишити своє помешкання на період осіннього загострення у ворога, адже вибори потрібні Кремлю лише як пропагандистська картинка, а їх результати визначені заздалегідь", - закликають в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська влада переслідує мігрантів, які нещодавно отримали громадянство РФ, щоб забрати їх на службу до армії.

Крім того, ми раніше інформували, що Російські та Білоруські полігони можуть пропускати через себе максимум 100-115 тисяч осіб протягом двох місяців.

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