Загадкова смерть двох хлопців в квартирі у Полтаві: що відомо про третього чоловіка, який вижив

Поліція встановила особу чоловіка, якого непритомним госпіталізували.
В орендованій квартирі у Полтаві знайшли мертвими двох хлопців 17 та 25 років. Особу і вік третього чоловіка, який вижив, правоохоронці встановили.
Як розповіли у пресслужбі поліції Полтавської області, третім чоловіком, якого в непритомному стані госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні, виявився 48-річний мешканець Харківщини.
За попередньою інформацією, молоді люди приїхали в Полтаву з різних районів області на заробітки. Квартира, яку вони винаймали, була зачинена зсередини. Причину смерті двох хлопців ще встановлює поліція.
Нагадаємо, трьох чоловіків у квартирі знайшла власниця помешкання, яка здавала їм житло в оренду.
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