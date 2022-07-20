Загадкова смерть: на Дніпропетровщині в рапсовому полі знайшли тіло дитини (фото)

На Дніпропетровщині місцеві мешканці знайшли в полі тіло дитини. На вид їй - близько восьми років.

На рапсовому полі у Царичанському районі на Дніпропетровщині знайшли тіло дитини. Обставини смерті зараз невідомі.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполції області.

Тіло дитини, якій приблизно вісім років, 20 липня знайшли місцеві мешканці на рапсовому полі в Царичанському районі. Там працюють криміналісти, які проводять ретельний огляд місця інцидента та з’ясовують всі деталі загибелі.

В соцмережах пишуть, що знайдено було тіло хлопчика без одягу. Також висловлювалася думка, що загиблим може бути хлопчик, якого шукають вже понад 10 днів. Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Нагадаємо, що у Дніпрі підліток втік з лікарні, аби повернутися до родини, яка залишилася під обстрілами на Донеччині.

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