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Загадкова смерть: у Сумській області біля річки спалахнув автомобіль, всередині знайшли тіло людини

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Загадкова смерть: у Сумській області біля річки спалахнув автомобіль, всередині знайшли тіло людини

ГУ НП України в Сумській області

Обставини трагедії встановлюються.

Поблизу м. Ромни Сумської області спалахнув автомобіль ВАЗ. Під час гасіння пожежі там знайшли тіло людини. 

Про це повідомили в Нацполіції Сумської області. 

За даними поліції, автомобіль загорівся біля річки Роменка. Там правоохоронці знайшли тіло людини. 

"Виїздом на місце події встановлено, що біля річки Роменка знаходиться пошкоджений вогнем автомобіль ВАЗ-2107, всередині якого тіло людини", - йдеться у повідомленні. 

У поліції відкрили провадження за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Обставини трагедії встановлюються. 

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