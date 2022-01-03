Загадкова смерть: у Сумській області біля річки спалахнув автомобіль, всередині знайшли тіло людини

Обставини трагедії встановлюються.
Поблизу м. Ромни Сумської області спалахнув автомобіль ВАЗ. Під час гасіння пожежі там знайшли тіло людини.
Про це повідомили в Нацполіції Сумської області.
За даними поліції, автомобіль загорівся біля річки Роменка. Там правоохоронці знайшли тіло людини.
"Виїздом на місце події встановлено, що біля річки Роменка знаходиться пошкоджений вогнем автомобіль ВАЗ-2107, всередині якого тіло людини", - йдеться у повідомленні.
У поліції відкрили провадження за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Обставини трагедії встановлюються.
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