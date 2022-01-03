Загадкова смерть: у Сумській області біля річки спалахнув автомобіль, всередині знайшли тіло людини

Обставини трагедії встановлюються.

Поблизу м. Ромни Сумської області спалахнув автомобіль ВАЗ. Під час гасіння пожежі там знайшли тіло людини.

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Про це повідомили в Нацполіції Сумської області.

За даними поліції, автомобіль загорівся біля річки Роменка. Там правоохоронці знайшли тіло людини.

"Виїздом на місце події встановлено, що біля річки Роменка знаходиться пошкоджений вогнем автомобіль ВАЗ-2107, всередині якого тіло людини", - йдеться у повідомленні.

У поліції відкрили провадження за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Обставини трагедії встановлюються.

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